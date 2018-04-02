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منوعات

"الهروب الكبير".. حصان ذكي يفتح باب "الإسطبل" بنفسه.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
على غرار فيلم "الهروب الكبير" تمكن حصان "ذكي" من فتح باب غرفته المخصصة بأحد "الإسطبلات" وتحرير نفسه، ومن ثم الهروب بعيدًا عن المكان.

كانت كاميرات المراقبة المثبتة بالإسطبل قد رصدت عملية هروب الحصان "كولبي" فى مدينة "أبولو" بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، الأمر الذى لاقي إعجاب السيد "لورانس" صاحبة المزرعة، والذي قرر أن ينشر الفيديو على الإنترنت.

حاز "كولبي" الحصان على شعبية كبيرة فى ساعات قليلة، بعدما أشاد الرواد بنسبة ذكاءه المرتفعة فى تحرير نفسه، من أجل الهروب.

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