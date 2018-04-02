اليوم .. «الجندي» يلتقي رجال الأعمال لمناقشة دور الوزارة المحلية في دعم «التنمية المتكاملة»

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، الإثنين، اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، لعقد لقاء مع أعضاء الجمعية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة".



يهدف اللقاء إلى دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال من جهة أخرى، وذلك تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناء على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.



ويناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين وتوحيد وتبسيط إجراءتها وميكنتها، كما يناقش الربط ما بين الخطط الاستثمارية للمحافظات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية والجهود التي تبذل للقضاء على البيروقراطية.