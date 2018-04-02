المركزي: 55.55 مليار جنيه حجم الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك في نوفمبر 2017

تراجعت الأصول والخصوم بالبنوك إلى 55.55 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 79.2 مليار بنهاية الشهر السابق له بفارق23.65 مليار جنيه، ومقارنة بـ 86.334 مليار جنيه سبتمبر 2017 بفارق 30.8 مليار.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغت 334.6 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 369.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 ومقارنة بـ 369.4 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.



وسجل بند الخصوم الأجنبية تراجعا إلي 279.003 مليار جنيه مقابل 290.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 283.02 مليار في سبتمبر 2017.

