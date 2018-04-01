خيري رمضان: الظروف الحالية في حاجة إلى مزيد من حرص الإعلاميين ..فيديو

قال الإعلامي خيري رمضان، إننا في ظرف استثنائي، فنحن نحارب ونتعرض للحرب، فقد تبدو بعض الأشياء التي تحدث في ظروف عادية عند من يقوم بالدور التنظيمي، قد تبدو غير عادية نظرًا للظروف الحالية.





أضاف "رمضان"، ببرنامج «مصر النهاردة» على التليفزيون المصري، أن هذا يدفع لمزيد من الحرص طوال الوقت، وأيضًا يحتاج إلى لقاءات من مكرم محمد أحمد، ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برؤساء التحرير والصحف للحديث حول الضوابط وقانون الهيئة.





وأشار إلى أنه يجب التفريق ما بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، وما بين ما هو وجهة نظر وما هو يقع تحت طائلة القانون، حتى يعرف كل شخص ما هي أسس محاسبته.