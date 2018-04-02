غدا.. رجال الأعمال المصريين تدعم العلاقات الاقتصادية مع النرويج

أعلن محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، عن تنظيم الجمعية، لمائدة مستديرة، غدا "الثلاثاء"، لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية - النرويجية، بحضور سفير النرويج بالقاهرة "ستين روسنس" والمستشار الاقتصادي بالسفارة.



وقال في تصريحات له اليوم، إن الجمعية تقوم حاليا بالإعداد لرحلة عمل لدولتي النرويج والسويد خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون التجارى بين رجال الأعمال فى مصر والنرويج والسويد.



قال "يوسف" إن النرويج لديها أكبر صندوق نفط سيادى فى العالم والذى تبلغ قيمته السوقية الآن أكثر من تريليون دولار باستثمارات فى كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بالاستثمار فى 41 شركة مصرية خلال عام 2017 بمبلغ إجمالي 3 مليارات كرون بمعدل زيادة قدره مليار كرون عن العام السابق.



وأضاف أن أهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجى تشمل البترول والطاقة والغاز، والنقل البحرى والشحن وبناء السفن، بجانب الثروة السمكية والاستزراع السمكي، لافتا إلى أن النرويج إحدى دول اتفاقية الإفتا EFTA وهى اتفاقية تجارة حرة مع دول سويسرا، النرويج، ايسلاندا، وليختنشتاين.



يذكر أن أهم الصادرات المصرية للنرويج تشمل الفاكهة مثل العنب، البلح، التين، الموالح بجانب الخضروات، الملابس، السجاد، كما ان هناك فرصة لتصدير بعض المنتجات المصرية الأخرى مثل الورود والأزهار، الأثاث، الملابس، الاحذية، المواد الكيماوية، السيراميك، بالاضافة إلى الحرف اليدوية.

