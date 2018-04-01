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قناة سعودية تقيل مجلس إدارتها بعد تحقيقات في مشهد «وفاة والدة متسابق»

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:35 م
صدى البلد
محمد طاهر
أثار مشهد على الهواء مباشرة في قناة «بداية» السعودية، حالة من الغضب بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في سابقة هي الأولى من نوعها أذاعت القناة مشهدا يظهر إعلان حالة وفاة والد أحد متسابقيها على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار الرأي العام.

وأعلنت القناة فتح تحقيق في الواقعة، كما توعدت بفصل المتسببين في المشهد، لكن ذلك لم يهدئ من الرأي العام، قبل أن تخرج القرارات بفصل جميع المتسببين في المشهد.

وبعد التحقيق أعلنت القناة حل إدارتها، وتعيين مدير جديد للقناة، ومدير لإدارة المحتوى، وفصل المتسببين في مشهد إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة.

‏‫وقالت القناة في بيانها الثانى: "إلحاقًا للبيان الذي تم بثه مساء أمس حول حادثة إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة، الذي أكدت إدارة قناة بداية أنه تصرف فردي، ولا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة، واحترام إنسانية المتسابقين والمشاهدين، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.. قررت قناة بداية بعد التحقيق في الموضوع بتفاصيله كافة، وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين في القناة: فصل المتسببين، وحل إدارة القناة، وتعيين كل من فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى".

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