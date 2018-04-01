نقل المسنة رتيبة كيلاني لدار مسنين في بني سويف

استقبلت دار الرحمة للمسنين بالجمعية الخيرية الاسلامية بمركز ببا محافظة بنى سويف، المسنة رتيبة يوسف كيلانى والتى أكملت عامها الثامن والتسعين اليوم الاحد الاول من شهر إبريل بعد معاناة عاشتها طوال الفترة الماضية حيث تعيش بمفردها داخل مكان مهجور أشبه "بالخرابة" بقرية سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ولا تجد من يرعاها ويقوم على تلبية طلباتها.



ووجه وزير الدفاع بنقلها الى مستشفى القوات المسلحة بسوهاج لعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت فرقة التدخل السريع بالاتصال بمديرة التضامن الاجتماعى بسوهاج لنقلها الى إحدى دور رعاية المسنين.



وقام صفوان مرزوق رئيس فريق التدخل السريع بمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج بتولى نقل المسنة رتيبة يوسف كيلانى من محافظة سوهاج الى دار الرحمة للمسنين بعد الاستقرار على مناسبة المكان لحالتها وتوافر كافة الامكانيات التى تتناسب مع حالتها ورعايتها.



وأعلن رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة التكفل بها ومنحها مبلغ 50 الف جنيه كتأمين لإقامتها بدار الرعاية التى تناسب حالتها وتعيين جليسة تقوم برعايتها صحيًا وغذائيًا وتلبية كافة احتياجاتها.