ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نقل المسنة رتيبة كيلاني لدار مسنين في بني سويف

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:17 م
صدى البلد
احمد ابوشوشة
استقبلت دار الرحمة للمسنين بالجمعية الخيرية الاسلامية بمركز ببا محافظة بنى سويف، المسنة رتيبة يوسف كيلانى والتى أكملت عامها الثامن والتسعين اليوم الاحد الاول من شهر إبريل بعد معاناة عاشتها طوال الفترة الماضية حيث تعيش بمفردها داخل مكان مهجور أشبه "بالخرابة" بقرية سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ولا تجد من يرعاها ويقوم على تلبية طلباتها.

ووجه وزير الدفاع بنقلها الى مستشفى القوات المسلحة بسوهاج لعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت فرقة التدخل السريع بالاتصال بمديرة التضامن الاجتماعى بسوهاج لنقلها الى إحدى دور رعاية المسنين.

وقام صفوان مرزوق رئيس فريق التدخل السريع بمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج بتولى نقل المسنة رتيبة يوسف كيلانى من محافظة سوهاج الى دار الرحمة للمسنين بعد الاستقرار على مناسبة المكان لحالتها وتوافر كافة الامكانيات التى تتناسب مع حالتها ورعايتها.

وأعلن رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة التكفل بها ومنحها مبلغ 50 الف جنيه كتأمين لإقامتها بدار الرعاية التى تناسب حالتها وتعيين جليسة تقوم برعايتها صحيًا وغذائيًا وتلبية كافة احتياجاتها.
نقل المسنة رتيبة كيلاني لدار مسنين في بني سويف
نقل المسنة رتيبة كيلاني لدار مسنين في بني سويف

ترشيحاتنا

ترامب: حان الوقت لإلغاء قانون "داكا" لحماية حدودنا

الإفتاء توضح حقيقة شعور الميت بمن يزوره

شاهد.. محمد صلاح يكتسح تصويت "fifa 19" بفارق خرافي عن "رونالدو" و "ميسي"

شاهد.. موقف محرج لـ إبراهيم عبد الجواد على الهواء بسبب رسالة مشجع أهلاوي

ًمرتضى منصور يتنازل عن طلب رفع الحصانة عن «الشرقاوي وعبدالمنعم»

شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده

وزيرة الهجرة: نتابع إجراءات التحقيق في حادث وفاة مصريين بالكويت

الفنان أحمد خليل يكشف تفاصيل زواجه من فتاة ألمانية.. فيديو

شاهد.. رد عمرو أديب على تهديد وسائل إعلام أمريكية بوقف المعونة لمصر

شوبير يفجر مفاجأة.. «كوبر» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى مونديال روسيا.. فيديو

العسقلاني: إنشاء مصنع وطني يوفر 35% من احتياجات المستهلكين للأسمنت ..فيديو

قرش عملاق يرعب الشرطة في المياه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

فيديو

الششتاوي: محمد صلاح دولة متحركة.. فيديو
أول تعليق من شوبير على تولي «كوبر» تدريب منتخب الأرجنتين.. فيديو
اللجنة الأولمبية: قانون الرياضة الجديد يعطي للجمعية العمومية حق تحديد مصيرها.. فيديو
منة الصيرفي: أبحاثنا على الجينات الوراثية لاكتشاف علاج بأقل آثار جانبية.. فيديو
شاهد.. رد عمرو أديب على معارضي عودة أبو تريكة إلى مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟