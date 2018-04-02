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حوادث

اليوم.. محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى قضايا شيكات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:00 ص
محكمة
محكمة
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأثنين، جلسة محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب، لمديونياته مع بنك مصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبد الفتاح.

يذكر أن بنك الإسكندرية قد أصدر شهادة إبراء ذمة مالية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال مجدى يعقوب ، وذلك فى إطار إنهاء التسويات المتعلقة بالمديونيات القديمة لرجل الأعمال مع البنوك.

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