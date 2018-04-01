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شاهد.. رد عمرو أديب على معارضي عودة أبو تريكة إلى مصر

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:23 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
علّق الإعلامي عمرو أديب، على الخلاف في الرأي حول عودة اللاعب محمد أبو تركية إلى مصر، لافتًا إلى أن الأمر لا يجوز الحكم عليه بالآراء أو بالرغبات.

وقال "أديب"، ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، «يا جماعة الموضوع ملوش علاقه برأينا، الموضوع ليه علاقة بالأحكام القضائية، لو القضاء قال يرجع يبقى يرجع، لو قال مش إرهابي يبقى مش إرهابي».

وتابع الإعلامي: «أما لو القضاء قال ما يرجعش يبقى ميرجعش، ولو القضاء قال إرهابي يبقا أبو تريكة إرهابي، لكن رأينا إحنا ملهاش قيمة فالموضوع».

وأضاف «لو تسألوني عن أبو تريكة هقول لاعيب عظيم ولاعيب كبير، لكن أنا مليش رأي في موضوع هل هو إرهابي ولا مش إرهابي، ده موضوع في القضاء».

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