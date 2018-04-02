الجماعة الإرهابية تحتفل في تركيا بالذكرى الـ 90 لتأسيسها .. وخالد مشعل يصف "أنقرة" بالعظيمة التى تفتح قلبها الكبير للإخوان

الجماعة أول من قدم إلى العالم العربي الاغتيالات كسلاح سياسي

استضافة عناصر الإخوان أحد أسباب نبذ الدول العربية لقطر

خالد مشعل: عاشت أمتنا بزعامة تركيا



في إطار احتضانها لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية سمحت السلطات التركية لعناصر الجماعة الهاربين بالاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيسها، وإقامة حفل إفطار جماعي ضم أكثر من ألف شخصية تركية، وكانت الجماعة أول من قدم إلى العالم العربي الاغتيالات كسلاح سياسي، بعدما قتل عناصر من التنظيم الخاص للإخوان القاضي أحمد الخازندار، الذي حكم بحل الجماعة في مارس عام 1948، وبعدها بستة أشهر اغتال أعضاء التنظيم أيضا رئيس الوزراء وقتها محمد فهمي النقراشي باشا.



وتعتبر تركيا حاضنة للجماعة التي انكشف مخططاتها الإرهابية في مصر وباقي الدول العربية ولم يجد عناصرها ملاذا سوي في تركيا وقطر، وغامرت تركيا بعلاقاتها ومصالحها مع الدول العربية باحتضانها للإخوان وسمحت لهم ببث قنوات تحرض ضد مصر والدول العربية، وكذلك قطر التى دفعت الثمن إثر قيام دول الرباعى العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بقطع علاقتها بالدوحة نظرا لاستضافتها الإخوان وعلاقتها بإيران التى تهدد الأمن القومي العربي، وأدى غياب المرونة في التعامل مع الرفض الشعبي والرسمي في دول المنطقة للجماعة إلى حدوث انقسامات حادة في صفوف الجماعة الإرهابية، انتقل على إثرها عدد كبير، خصوصا بين الشباب، إلى تنظيمات أكثر تطرفا كداعش في سيناء والعراق وسوريا.



وشارك في الاحتفال الذي استضافته مدينة إسطنبول رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، والتى طالما تبرأت من تبعيتها للجماعة الإرهابية، وقد وصف مشعل تركيا بـ"العظيمة التى تفتح قلبها الكبير للإخوان"، وتابع: "الله سيحفظ تركيا"، وأكد "نحن من ثمرات الإخوان المسلمين"، وأشاد مشعل بالحملة العسكرية التركية في عفرين السورية التي قتلت فيها القوات التركية مئات المدنيين والمسلحين وهجرت مئات الآلاف من الأكراد السوريين بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن "النصر في عفرين كان نموذجا للإرادة التركية وإن شاء الله سنسجل ملاحم بطولية لنصرة أمتنا"، وأضاف أن "الله لم يتخل عن تركيا في ليلة الانقلاب الفاشل عام 2016، والشعب التركي والرئيس أردوغان حطموا كل المؤامرات التي حيكت ضدهم"، وتابع "عاشت أمتنا بزعامة تركيا رافعة الرأس وأحببنا تركيا من الكتب والتاريخ ومن أفواه آبائنا وأجدادنا وقدر الله أن نزورها".



وكعادة الإخوان بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، زعم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان أن الجماعة "لم تتأخر عن القضايا الإنسانية والعالمية، ومنها قضية القدس والمسجد الأقصى، والتي وضعتها الجماعة على رأس أولوياتها".