«مصر الثورة»: إشادة العالم بالانتخابات الرئاسية أنهت أكذوبة الإخوان

أكد الدكتور حسين أبو العطا، النائب الأول لرئيس حزب مصر الثورة، أن إشادة المنظمات العالمية والعربية والأفريقية بتجربة الانتخابات الرئاسية المصرية والتسهيلات التى قدمتها مصر والهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين، خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للممارسة حقوقهم الدستورية والديمقراطية خلال عملية الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية، إنما هي دليل قاطع على نجاح التجربة المصرية للانتخابات الرئاسية، والتى تتم لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لدستور 2014.



وقال "أبو العطا" فى بيان له، ان هذه الشهادات الدولية، والتي تؤكد نجاح التجربة المصرية الجديدة وأنها تتواكب مع أفضل النظم الديمقراطية العالمية إنما هى تأكيد دولي واضح على أن مصر تسير فى الطريق الديمقراطى الصحيح، مشيرا الى أن الانتخابات الرئاسية المصرية قد تمت فى إطار ديمقراطى سليم وكانت حرة ونزيهة ومعبرة تعبيرا حقيقيا لإرادة الناخبين وأنهت وبالضربة القاضية على تزييف وتزوير إرادة الناخبين.



كما أعرب عن سعادته بإشادة المجتمع الدولى بهذه الانتخابات حيث تأكد للعالم كله ان هذه الانتخابات أنهت اكذوبة جماعة الاخوان الارهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التى أطلقت سمومها بمقاطعة هذه الانتخابات ونجح الشعب المصرى العظيم فى تلقينها درسا لن تنساه ابدا بعد مشاركته الكبيرة فى هذه الانتخابات ليؤكد للعالم كله أنه وحده هو صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

