خبير تنمية مشروعات: "السيسي" هو الشيء الوحيد الذي أنقذ مصر من التفكك

قال المهندس أحمد سمير عبدالقادر، خبير تنمية المشروعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الشيء الوحيد الذي أنقذ مصر من التفكك مثل باقي الدول.



وأضاف "عبدالقادر"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "LTC"، أن الخلل في الميزان التجاري هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية المصرية.



ولفت إلى أن قرار التعويم قلل نسبة التضخم، مطالبًا بزيادة برامج الحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة.



وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري والسكاني.