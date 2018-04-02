غدا .. «كلنا معاك من أجل مصر» تقيم احتفالية ضخمة لفوز السيسي بالرئاسة رسميا





وأكد أن هدف الاحتفالية هو توجيه رسالة إلى الرئيس أن الشعب المصرى وسيظل يسانده حتى نعبر بمصرنا الغالية إلى المستقبل المشرق.



تقيم جمعية من أجل مصر احتفالية شعبية جماهيرية ضخمة في ميدان روكسى بمصر الجديدة اليوم الاثنين احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية ثانية.وقال المهندس يوسف رشدان القيادى بحملة كلنا معاك ومنسق جمعية من أجل مصر بمصر الجديدة إن الاحتفالية سوف يحضرها الآلاف من محبى الرئيس السيسى فضلا عن كبار الشخصيات العامة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفالية ستبدأ بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن فوز الرئيس السيسى رسميا.وأشار رشدان إلى أن فوز السيسى كان محسوما بسبب الشعبية الرهيبة التى يتمتع بها ودوره فى إنقاذ مصر خلال السنوات الماضية من مخططات الأعداء فى الداخل والخارج.