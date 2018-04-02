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حوادث

اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين فى "أحداث العدوة"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:38 ص
بديع
بديع
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،اليوم الأثنين، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث العدوة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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