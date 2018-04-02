ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين فى قضية الرشوة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:01 ص
محافظة السويس
محافظة السويس
رامي المهدي
تنظر الدائرة التاسعة المتعقدة بمحكمة جنايات العباسية برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، اليوم الأثنين، محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

لاعب أهلي جدة السعودي على أبواب القلعة البيضاء

الشاطر: الأهلي لا يمانع انتقال "متعب" لصفوف القلعة البيضاء

قناة سعودية تقيل مجلس إدارتها بعد تحقيقات في مشهد «وفاة والدة متسابق»

طلب غريب من مرتضى منصور لـ «أبو ريدة» خلال عزاء والدة «لهيطة»

أمريكا تستعد لردع تركيا في منبج السورية

خيري رمضان: الظروف الحالية في حاجة إلى مزيد من حرص الإعلاميين ..فيديو

قرش عملاق يرعب الشرطة في المياه.. فيديو

اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين فى "أحداث العدوة"

التموين : اللحوم لن تزيد عن 85 جنيها في معرض أهلا رمضان

الجماعة الإرهابية تحتفل في تركيا بالذكرى الـ 90 لتأسيسها .. وخالد مشعل يصف "أنقرة" بالعظيمة التى تفتح قلبها الكبير للإخوان

حسام البدري يطالب "غالي" بالتجديد وعدم الاعتزال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

فيديو

اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو
مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟