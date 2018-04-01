ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

«عمرو واكد» مهنئا نفسه: شكرا فريق عمل فيلم «الكتابة على الثلج»

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:16 م
عمرو واكد
عمرو واكد
أحمد إبراهيم
علق الفنان عمرو واكد، فيما يشبه التهنئة لنفسه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمناسبة فوز فيلمه الجديد "الكتابة على الثلج" بجائزة فى مهرجان مسقط السينمائى، قائلا : "مبروك للفيلم ولكل فريق العمل وشكرا مهرجان مسقط السينمائي الدولي".

يذكر أن الفيلم حصل على جائزة الخنجر البرونزي لأحسن فيلم في في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة "أصوات من العالم" في ختام مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته العاشرة.

وتسلم الجائزة المخرج رشيد مشهراوي في حفل ختام المهرجان بحضور لفيف من السينمائيين والفنانين والنقاد من الوطن العربي والعالم.

ترشيحاتنا

شاهد.. سخط جماهيري على «السوشيال ميديا» بسبب مشهد فى قناة سعودية

ترامب: حان الوقت لإلغاء قانون "داكا" لحماية حدودنا

قضاة ملاعب سيناء يتوعدون عصام عبد الفتاح بسبب حكم دولي

«سائقي التاكسي الأبيض» تطلب المساواة بـ «أوبر» و«كريم».. فيديو

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدا .. ومفاجأة حول عبدالله السعيد

طلب غريب من مرتضى منصور لـ «أبو ريدة» خلال عزاء والدة «لهيطة»

الإفتاء توضح حقيقة شعور الميت بمن يزوره

أشرف شيحة: سنطالب الخارجية والسياحة التدخل لإلغاء بصمة المعتمرين

«هنيدي» يثير الجدل بصورة على «إنستجرام»

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

قيادية بـ«دعم مصر»: شريف إسماعيل و9 وزراء مستمرون فى مناصبهم بالحكومة الجديدة

حسن شحاتة: «نفسي أرجع للمنتخب تاني.. والأهلي بلا منافس في الدوري».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

فيديو

الششتاوي: محمد صلاح دولة متحركة.. فيديو
أول تعليق من شوبير على تولي «كوبر» تدريب منتخب الأرجنتين.. فيديو
اللجنة الأولمبية: قانون الرياضة الجديد يعطي للجمعية العمومية حق تحديد مصيرها.. فيديو
منة الصيرفي: أبحاثنا على الجينات الوراثية لاكتشاف علاج بأقل آثار جانبية.. فيديو
شاهد.. رد عمرو أديب على معارضي عودة أبو تريكة إلى مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟