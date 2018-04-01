«عمرو واكد» مهنئا نفسه: شكرا فريق عمل فيلم «الكتابة على الثلج»

علق الفنان عمرو واكد، فيما يشبه التهنئة لنفسه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمناسبة فوز فيلمه الجديد "الكتابة على الثلج" بجائزة فى مهرجان مسقط السينمائى، قائلا : "مبروك للفيلم ولكل فريق العمل وشكرا مهرجان مسقط السينمائي الدولي".



يذكر أن الفيلم حصل على جائزة الخنجر البرونزي لأحسن فيلم في في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة "أصوات من العالم" في ختام مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته العاشرة.



وتسلم الجائزة المخرج رشيد مشهراوي في حفل ختام المهرجان بحضور لفيف من السينمائيين والفنانين والنقاد من الوطن العربي والعالم.