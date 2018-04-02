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حوادث

اليوم.. الحكم على 9 متهمين لإثارتهم الشغب وقتل شخصين فى بولاق الدكرور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:01 ص
متهمون
متهمون
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى،اليوم الأثنين، الحكم فى محاكمة 9 متهمين بإثارة الشغب وقتل شخصين بمنطقة بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع جرائم استعراض القوة والترويع بالعنف والتهديد لترويع المجنى عليهم "تامر ممدوح كمال، ومحمود هشام عبدالرحيم، وإسلام شعبان"، وإلقاء الرعب والمساس بحرية المجنى عليهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم، ونتج عن ذلك جناية القتل العمد والشروع فيه .

وكشفت النيابة عن وجود خلافات سابقه فيما بينهم وبين المجنى عليهم، حيث نشبت مشاجرة بينهم وأطلق الطرف الأول الأعيرة النارية من بنادق آلية وخرطوش، وأن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

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