اليوم.. الحكم على سائق لسحله طالب الصيدلة بالزيتون

تنطق محكمة جنايات القاهرة، بحكم الإعدام على السائق المتهم بسحل وقتل طبيب شاب بسبب أولوية المرور بالزيتون، وقضت المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى، وذلك فى القضية رقم 13030 لسنة 2017.



يذكر أن نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحالت فى وقت سابق، سائق ميكروباص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل طبيب دهسًا أسفل سيارته، بسبب خلافهما على أولوية المرور بالزيتون.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترنة بتعاطى المواد المخدرة "جوهر الحشيش".



تفاصيل الواقعة بدأت بورود إخطار من الأجهزة الأمنية بالقاهرة بجريمة قتل طبيب أسفل سيارة ميكروباص، وانتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة يضم كلا من المستشاريين سعد أبو العز وأحمد هانى وحسام حسين، لمناظرة الجثمان وفحص مسرح الجريمة، وتبين أن جثة الضحية نتيجة عملية الدهس، لمسافة 250 مترا تحولت لكومة من اللحم.



وكشفت معاينة النيابة لمسرح الجريمة، أن دماء الضحية رسمت خطا على الأسفلت لمسافة 250 مترا، مكان وقوف المتهم بسيارته، كما حصلت على تفريغ كاميرات المراقبة لسنترال مصر الجديدة وبعض المحال التجارية فى المنطقة.



واستمع فريق نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، لعدد من شهود الواقعة بينهم راكبين وصاحب صالون حلاقة، الذى بدأت عنده الواقعة وبائع متجول، وهو الذى انتهت عنده الجريمة، وأكد الشهود جميعا، أن الجريمة حدثت الساعة 7 مساء فى شارع جسر السويس، أثناء سير الضحية بسيارته الملاكى، حيث فوجئ بقيام سائق الميكروباص المتهم بالاصطدام بسيارته، بسبب أولوية المرور.



وبورود تقارير الطب الشرعى والتحريات النهائية للمباحث، أحال سعد أبو العز وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 13030 لسنة 2017 جنايات الزيتون بتهمة، القتل العمد المقترن بتعاطى مواد مخدرة جوهر الحشيش، وتمت التحقيقات والإحالة خلال 22 ساعة.