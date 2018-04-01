عمرو الجوهري: المواطن ينتظر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الشعب المصري ينتظر أن تؤتي المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي خاضته الدولة بثمارها، وان تنعكس على المواطن المصري الذي تحمل الصعاب للوقوف بجانب دولته، مطالبا، بضرورة أن تعمل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لجعل العام الجاري عام الشعب المصري ودعمه ومساعدته.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة انتهت من قانون التأمين الصحي وتوفير نسبة 3% من الناتج المحلي لدعم الصحة التي لم تتمكن الدولة من الوصول إليها حتى اليوم، مشيرا إلى ان الناتج المحلي المستهدف خلال العام المالي 2018/2019، يعادل 5 تريليون وتخصص 10% من هذا الناتج يعادل 500 مليار، مؤكدا أنه لو تخصيص هذا المبلغ للنهوض بالتعليم والصحة والبحث العلمي سيعلم على تغيير صورة الدولة ونهضتها.



وأوضح أن المواطن المصري عانى خلال الفترة السابقة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب المصري، وهو ما يجب أن يؤتي ثماره خلال هذا العام من خلال دعم المواطن وتأمين المواطن البسيط من أي زيادة او تحرك في الأسعار، واتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية هذا المواطن.



وأوضح أنه سيتم التنسيق مع الحكومة للاستفادة من مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية التي سيتم نقلها من خلال تأجير بعضها وفتح البعض الآخر كمتاحف للجمهور مقابل بيع التذاكر، لزيادة الموازنة العامة للدولة واستغلال تلك الأموال في لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذي تحمل ووقف بجانب الدولة.