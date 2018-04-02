مصير الحكومة داخل مطبخ «دعم مصر».. ائتلاف الأغلبية يدرس تغييرا جزئيا للوزراء مع الإبقاء على شريف إسماعيل.. وبرلماني: نحتاج أشخاص تكنوقراط

أبو حامد: أتوقع تغييرا جزئيا في الحكومة.. ومناقشات عامة داخل الائتلاف بشأنها

عضو بـ«دعم مصر»: الحديث عن تغيير الحكومة سابق لأوانه

برلماني: المرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء تكنوقراط

في ظل حالة الترقب السائدة حاليا بشأن حكومة المهندس شريف إسماعيل ومصيرها المنتظر، يسعى ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية" إلى دراسة هذا الملف داخل مطبخه السياسي، حيث أكد نواب الائتلاف وأعضاء مكتبه السياسي أن التغيير سينال الحكومة لا محالة لكن يتم بشكل جذري وإنما بشكل جزئي مع الإبقاء على عدد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة.وقال النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي للائتلاف، إن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابه، موضحا أن هناك حقائب في حكومة شريف إسماعيل قدمت نجاحات على مدار الفترة الماضية، كما أن لديها مشاريع لا تزال قيد التنفيذ ومنها مثلا وزارة الكهرباء ولديها مشروع الضبعة، ووزارة الإسكان ولديها مشروعات الإسكان الاجتماعي.وأضاف أبو حامد أن المناقشات داخل ائتلاف دعم مصر حاليا تدور حول مصير الحكومة وما إذا كان سيتم تغييرها بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن مصير الحكومة مرتبط برؤية الرئيس بشكل مباشر وكامل.وأوضح أن هناك رغبة بين نواب الائتلاف في إعادة النظر في القائمين على الوزارات الخدمية مثل التعليم والنقل والصحة، بينما على الجانب الآخر المجموعة الاقتصادية ومن بينها وزراء المالية والتخطيط أداؤها جيد.وتوقع أن تشهد الحكومة تغييرا جزئيا وليس كليا مرتبط باستراتيجية 20-30، ورؤية معينة للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه وارد أن تكون هناك مشاورات تجري مع رئيس الائتلاف بشكل أو بآخر حول هذا الشأن إلى أنه لم يتم الإعلان عن ذلك، موضحا أن هناك مناقشات عامة تجري عن مصير الحكومة وليست تفصيلية.فيما نفت النائبة مايسة عطوة، عضو المكتب السياسي، ما تردد بشأن دفع عدد من مرشحي الائتلاف لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن الائتلاف لم يناقش ملف تغيير الحكومة بعد وما يتردد في هذا الشأن "شائعات" ليس لها أساس من الصحة.وقالت "عطوة" إن الحديث عن تغيير الحكومة سابق لأوانه في الائتلاف لا يزال يدرس هذا الملف، مرجحة حدوث تغيير جزئي داخل الحكومة مع الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نظرا لسياسته وحسن تصرفه داخل الحكومة وهو ما ظهر في إدارته الناجحة لعدد من القضايا السياسية والاقتصادية.كما رجحت النائبة الإبقاء على عدد من الوزراء الذين أبلو بلاءً حسنا خلال الفترة الأخيرة كوزير الداخلية والخارجية والدفاع والتضامن والاستثمار والهجرة والقوى العاملة، بالإضافة إلى الإبقاء على وزيرتي الثقافة والسياحة نظرا لحداثتهم بالمنصب ولإعطائهم الفرصة كاملة.في سياق متصل، قال النائب عادل عامر، عضو ائتلاف دعم مصر، إن ملف التغيير الوزاري لا يزال قيد المناقشة من قبل الائتلاف ولم يتم حسمه بعد، فهناك عدد من الأسماء المطروحة من داخل الائتلاف وخارجها لتولي بعض الحقب الوزارية لكن لم يتم الاستقرار عليها، ومن المقرر أن يحسم الائتلاف هذا الملف اليوم عقب الجلسة العامة.وأوضح عامر أن المرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء تكنوقراط لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومعالجة التحديات الحالية المتمثلة في انخفاض القوى الشرائية للجنيه أمام الدولار والتضخم وعجز الموازنة وغيرها من الأمور المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.وشدد عضو ائتلاف دعم مصر على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بإنجاز التشريعات الاقتصادية التي تهم محدود الدخل كقانون حماية المستهلك، فضلا عن الاهتمام بملف المعاشات وزيادة الأجور والتوسع في فكرة الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي.