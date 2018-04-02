صحف الاثنين .. اليوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى .. السيسي: تشجيع الاستثمارات فى الاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب .. والد «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا: "أريد دفن ابنتي"

الأهرام:

السيسى: تشجيع الاستثمارات فى الاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب

إنشاء مشروعات سياحية عملاقة وتطوير وسائل حماية الآثار

اليوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى

‫الوطنية للانتخابات تشكو «‬المصرى اليوم» و‫«‬نيويورك تايمز‫» لنشر أخبار غير صحيحة

الوطن

والد «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا: «أريد دفن ابنتي.. وأخشى تحلل جثتها»

«الأدلة الجنائية» تكشف هوية المتهمين في «اغتيال مدير أمن الإسكندرية»



الشروق

مصدر حكومى يتوقع الإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة فى رمضان

المصدر: الحكومة تساند الأقل دخلا لمواجهة المرحلة التالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى



كما خصصت نحو 30 مليار جنيه كدعم للكهرباء خلال العام المالى الحالى، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 14.8%، لتصل إلى 63.09 مليار جنيه مقابل 54.97 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى



الجمهورية

منطقة خدمات حديثة للحكومة والمواطن

مشروعات سياحية عملاقة .. وتعزيز القدرات التنافسية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.



صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركائزه الأساسية التي تشمل تطوير البنية الأساسية للاتصالات من حيث خدمات الجيل الرابع. وتطوير الشبكة الأرضية وتغطية المناطق النائية والحدودية. وإنشاء المناطق التكنولوجية. في إطار العمل علي تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا والتصنيع ومركز إقليمي للإبداع وريادة الأعمال. كما أوضح وزير الاتصالات أن تطوير خدمات الاتصالات المُقدمة للمواطنين يعد أحد أهم أولويات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. منوهًا إلي وضع إطار تنظيمي يضمن تقديم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين. ويحافظ علي حقوق الدولة والشركات.



أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مشروع إنشاء قواعد البيانات المتكاملة بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة علي استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة. حيث عرض وزير الاتصالات الموقف بالنسبة لهذا المشروع. مؤكدًا أنه يهدف إلي بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة. مشيرًا إلى مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. كما عرض المهندس "ياسر القاضي" مستجدات تنفيذ مشروع كارت الخدمات الموحد. والذي يهدف إلي حصول المواطن علي جميع الخدمات إلكترونيًا بأسلوب حضاري متطور.



وفي اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والدكتور خالد العناني وزير الآثار. والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالإضافة إلي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



بحث الرئيس الموقف الحالي لقطاع السياحة وانشاء مشروعات سياحية عملاقة لتعزيز التنافسية لقدراتنا السياحية.



الأخبار

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات: الانتخابات جرت وفقا لاحترام الدستور وتميزت بالنزاهة والشفافية



أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيسة بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات تميزت بالنزاهة والشفافية وجرت في نطاق احترام مانص عليه الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات..جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أبو غزالة أمس، لاعلان البيان التمهيدي لبعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء رفعت قمصان ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمود كارم المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت أبو غزالة أن عملية العد والفرز للأصوات تمت وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.. وأشارت إلي أن البعثة رصدت تواجدا مكثفا للجيش والشرطة لتأمين الانتخابات ولكن لم ترصد البعثة تواجد القوات داخل لجان الانتخابات وذلك تطبيقا للقانون.. وقالت إن البعثة لاحظت التحضيرات اللوجستية الجيدة بالهيئة وتوافر المواد اللازمة.. وأضافت أن البعثة رصدت تواجد القضاة والموظفين في اللجان التي زارتها، وإلمامهم بتفاصيل عملية التصويت.



كما قالت أبو غزالة إن مكاتب الجامعة في الخارج أكدت علي حسن سير العملية الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج. من ناحية أخري استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، السفير محمود كارم.



وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن السفير كارم أوضح خلال اللقاء أنه مكلف رسميا بالإعراب للأمين العام عن خالص التقدير والاعتزاز بالدور المهم الذي لعبته بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم الدولة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم القطاعات فى مصر ومن أسرعها نموا.وأشار إلى ضرورة بذل الجهد لتوفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية، لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يسهم بفاعلية فى عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الحميد قمحاوى، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.فى الوقت نفسه طلب الرئيس من الحكومة والأجهزة المعنية مواصلة جهود تطوير قطاع السياحة، أخذا فى الاعتبار ما يمثله من دعامة مهمة من دعائم الاقتصاد الوطنى، مؤكدا دعم الدولة التام هذا القطاع المحورى، مع دراسة إنشاء مشروعات سياحية عملاقة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من إمكانات وقدرات مصر السياحية بمختلف أنواعها.كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تحديث المناطق الأثرية، والاستعانة بأفضل الأساليب فى الحفاظ على الآثار المصرية وطرق وأماكن تخزينها، وذلك باعتبارها ثروة قومية وإرثا تاريخيا لمصر والإنسانية بأسرها.جاء ذلك خلال اجتماع آخر عقده الرئيس أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالإضافة إلى اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع الأول تناول الجهود الجارية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركائزه الأساسية، التي تشمل تطوير البنية الأساسية للاتصالات.وتم خلال الاجتماع الثانى استعراض الموقف الحالي لقطاع السياحة ومعدلات الحركة السياحية ومدى إسهام القطاع في الاقتصاد القومي، حيث تناولت وزيرة السياحة الخطط المستقبلية للتسويق السياحي وآليات تنفيذها، التي تهدف إلي فتح أسواق جديدة للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر.تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا عالميا فى تمام الساعة الثالثة من مساء عصر اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية واسم المرشح الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة كانت قد عقدت اجتماعا أمس اعتمدت فيه نتيجة الانتخابات بعد أن تأكدت وراجعت اعمال الفرز الخاصة بمختلف اللجان، وتابع أن الهيئة منذ بدء عملها حرصت على تقديم المزيد من التيسيرات للناخبين وكبار السن وذوى الاعاقة ومنح فرصة كبيرة امتدت لنهاية شهر فبراير لتسجيل الوافدين طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى لهم فى المحافظات التى يوجدون بها بسبب ظروف العمل أو غيرها.وشدد رئيس الوطنية للانتخابات على أن خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذى يليق بالوطن كان مهمة الهيئة الأولى معبرا عن إشادته بوعى المصريين الذى ظهر فى كثافة التصويت.وأوضح لاشين أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفتى المصرى اليوم، ونيويورك تايمز الأمريكية ، نظرا لما قامت به الصحيفتان بنشر أخبار غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها.ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلمة للمستشار لاشين إبراهيم موجهة للشعب وتشمل الإجراءات التى اتبعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بمجريات انتخابات رئاسة الجمهورية باعتبارها أهم وأول استحقاق انتخابى تشرف عليه الهيئة.كما تشمل الكلمة نتائج تصويت المصريين بالخارج ثم بالداخل وعدد من أدلوا بأصواتهم وبيان الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل من مرشحى الرئاسة عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى واعلان اسم المرشح الفائز وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حصل على اعلى نسبة فى الأصوات.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات باشرت منذ صدور قرار جمهوري بتشكليها فى أواخر العام الماضى مهام الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وعقدت مؤتمرها الأول الذى أعلنت فيه الجدول الزمنى للانتخابات فى الأسبوع الأول من يناير وأصدرت 55 قرارا منظما للعملية الانتخابيةوتم إجراء الانتخابات فى عدد لجان اقتراع فرعية بلغت 13 ألفا و687 لجنة فى جميع أنحاء الجمهورية.وأجرى الاقتراع خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس فى 139 بعثة فى 124 دولة حول العالم وقبلت الهيئة متابعة 54 منظمة محلية و9 دولية وكذا 680 مراسلا اجنبيا ورفضت 14 منظمة لعدم استيفائها الشروط المقررة.وقامت الهيئة باستبعاد الفريق سامى عنان من الترشح لرئاسة الجمهورية بعد ثبوت صفتة العسكرية، كما فحصت ما أثاره المحامى خالد على الذى كان قد تقدم للترشح من مزاعم تتعلق بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له, حيث أكدت الهيئة عدم صحتها.وتقدمت الهيئة الوطنية بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفتى المصرى اليوم، ونيويورك تايمز الأمريكية ، تضمنت قيام الصحيفتين بنشر أخبار وبيانات كاذبة بهدف التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها.وطالبت الهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع صحيح حكم القانون والقواعد المهنية فى شأن العمل الصحفى والإعلامي.أكد محمد مصطفى والد الطالبة المصرية مريم المتوفاة في بريطانيا أنه يريد أن يدفن ابنته، خوفا من تحلل جثتها بعد بقائها في ثلاجة الموتى لأكثر من أسبوعين، وقال، في تصريحات له نقتها قناة "العربية"،عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، إن بقاء الجثة في الثلاجة، بعد أكثر من أسبوعين على وفاتها، يجعله "محطما، مضيفا إنه لا يفهم حتى الآن سر رفض السلطات البريطانية الإفراج عن الجثة لدفنها.وأعلن الأب أنه يعيش فى محنة ولا يشعر بالراحة والجثة مسجاة في الثلاجة بعد أسابيع من وفاتها المأساوية، متسائلا:«كيف أنام وجثة ابنتي في الثلاجة؟ ،ليس عدلا أن يظل المعتدون طلقاء حتى الآن، أشعر أنني في سجن، وأريد أن أدفن ابنتي»، كاشفا أنه أُبلغ بشكل غير رسمي أن الفحوص قد تستغرق ما لا يقل عن 12 أسبوعا حتى يمكن الإفراج عن الجثة.كانت «مريم 18 عاما» قد توفيت في مستشفى بريطاني يوم 14 مارس بعد غيبوبة بسبب تعرضها للضرب واللكم في مدينة "نوتنجهام" على أيدي مجموعة من الفتيات.من جانبه، قال محامي أسرة مريم الدكتور عماد أبوحسين، لـ"الوطن"،إن سبب تأخر الافراج عن الجثة يعود لرغبة الجهات البريطانية في إجراء تحليلات جديدة للتأكد من سبب الوفاة"، مضيفا:«كلفنا طبيبا خاصا بنا بالقيام بالفحوضات اللازمة حول سبب الوفاة لأن الجميع "مستاء" من طريقة تسير التحقيقات».من ناحية أخرى تعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اجتماعًا اليوم، لمناقشة مستجدات قضية «مريم»، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية لاستعراض جهود متابعة القضية والمطالبة بسرعة التحقيق ،وقالت مصادر، إن الاجتماع سيشهد عرض تقرير عن المقابلات واللقاءات التي أجراها الوفد البرلماني الذي سافر إلى بريطانيا قبل أسبوعين، حول الحادث برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان.أكدت مصادر بمديرية أمن الإسكندرية، أن تقرير الأدلة الجنائية حول حادث استهداف موكب مدير الأمن، انتهى إلى تحديد نوعية المواد المستخدمة في التفجير، وأوضح التقرير أن المواد المتفجرة احتوت على مادة «تي إن تي»، تم وضعها في سيارة بشارع المسرح الروماني، شرق المدينة، وتم تفجيرها عن بُعد باستخدام شريحة اتصال خاصة بتليفون محمول.وقالت المصادر أن العبوة الناسفة، وفقا للتقرير تزن نحو 10 كيلو جرامات من مادة «تي إن تي»، ومواد أخرى، وهو ما تسبب في انفجار شديد، مشيرة إلى أن الأدلة الجنائية سلمت تقريرها للنيابة العامة، مرفقا بمحتويات كاميرات المراقبة الخاصة بفندق «تيوليب»، وأحد البنوك الخاصة، وبعض المحال التجارية، وبناءا عليها أسفرت تحريات المباحث الجنائية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم الحادث.وأضافت المصادر أن "فيديوهات كاميرات المراقبة كشفت عن هوية 3 أشخاص متورطين في تنفيذ العملية الإرهابية، وضع أحدهم العبوة الناسفة داخل سيارة ملاكي ماركة ميتسوبيشي لانسر، فضية اللون، – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكي الإسكندرية، وأن الجناة استخدموا سيارة أخرى لمتابعة مرور موكب مدير الأمن وتفجير العبوة الناسفة عن بُعد ولاذوا بالفرار"، كما تطابقت محتويات كاميرات المراقبة، مع أقوال حراس العقارات المجاورة للحادث، وشهود العيان، في تحقيقات نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، والشهود كشفوا أوصاف 3 أشخاص المشتبه في تنفيذهم لعملية التفجير.توقع مصدر حكومى الإعلان عن تفاصيل حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار المرحلة القادمة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى فى شهر رمضان المقبل.«الإعلان سيكون فى النصف الثانى من شهر مايو أو فى النصف الأول من شهر يونيو على أقصى حد.. والنصفان سيكونان داخل شهر رمضان الذى يبدأ فى 17 مايو المقبل بحسب الحسابات الفلكية»، قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه.وكانت «الشروق» قد انفردت قبل نحو شهر بنشر خبر الحزمة الجديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية، لتسير بالتوازى مع المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة. وأكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل انفراد «الشروق» الأسبوع الماضى، حيث أشار إلى ان الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».وأضاف المصدر أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من صياغة تفاصيل تلك الحزمة، وقد تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، وقد تشمل أيضا زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، وكفاية 2، مما يمكن وزارة التضامن الاجتماعى من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج.وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة اخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلا من 160 مليار جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.كما أعلنت الحكومة خلال نفس الشهر، عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.وخصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى نحو 110.148 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 100 مليار جنيه، يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة بنسبة 16.3%.