رئيس حزب مستقبل: توجيه الإمكانيات المخصصة للاحتفالات لصالح الأيتام

هنأ المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، الشعب المصرى بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيدًا بالدور الوطنى الرائد لأعضاء الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية، وكذلك خلال الانتخابات الرئاسية من نشر التوعية السياسية والحث على المشاركة الوطنية ما جعل كافة القوى والقيادات السياسية تشهد لحزب مستقبل وطن.



أشاد رشاد، بالوعى السياسى الكامل من جانب الشعب المصرى الذى أدرك مخاطر المرحلة ورهانات الوضع السياسى فى مصر ليبادر بالالتفاف حول القيادة الحكيمة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتكاتف لصناعة المستقبل الذي نستحقه جميعًا.



أضاف رئيس حزب مستقبل وطن، بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السيسي أثلجت قلوب كل المصريين فنحن ما زلنا على العهد دائما نرى فيه مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك كافة القوة السياسية فى الاحتفالات المجمعة للمحافظات للاحتفال بفوز الرئيس السيسى.



وفى سياق متصل قال هشام قدوس العمارى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن رئيس الحزب طالب أمانات الحزب بالمحافظات بتوجيه أكبر جزء من الإمكانيات المخصصة للاحتفالات لصالح الأيتام والاستعداد للفعاليات الرمضانية والمشاركة المجتمعية لشعب مصر الكريم كنوع من رد الجميل لذلك الشعب الذى يثبت دوما فى ماضيه وحاضره ومستقبله بإذن الله أنه على قدر كل التحديات المحيطة به.

