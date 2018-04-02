محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

تربع النجم المصري الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، على صدارة قائمة هدافي جميع بطولات الدوري في قارة أوروبا بالكامل، برصيد 29 هدفا عقب نهاية جميع مباريات المرحلة الحالية والتي أقيمت يومي السبت والأحد.



ويتساوى 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 26 هدفا لكل منهم، وهم المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي، هداف لاتسيو والدوري الإيطالي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة والدوري الإسباني.



ويقدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة "الحذاء الذهبي" سنويًا في نهاية كل موسم لأكثر لاعب يُسجّل أهدافًا في بطولات الدوري في قارة أوروبا.

