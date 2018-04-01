طارق فهمي: مطلوب تحرك الجامعة العربية لمواجهة جرائم إسرائيل

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن طلب السفير دياب اللوح المندوب الفلسطينى الدائم جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى مندوبها، هو طلب يتماشى مع الموقف الفلسطيني الراهن للتحقيق فى التجاوزات التي تتم من قبل الاحتلال.



وأضاف فهمى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحرك الآن من قبل جامعة الدول العربية مهم لاتخاذ موقف عربي جامع، وهذا هو الهدف من انعقاد الاجتماع العاجل للتنسيق بينهما.



وأوضح فهمي أن طلب السفير الفلسطينى سيلقى قبولا من جميع مندوبي الدول داخل جامعة الدول.



وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، قد أعلن أنه بناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بفلسطين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم اسرائيل ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.