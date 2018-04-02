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منوعات

شاهد .. "كذبة أبريل".. طيران الإمارات يكشف عن طائرة بـ"صالون زجاجى مكشوف"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة "طيران الإمارات" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة الشهيرة "تويتر"، عن أحدث خدمة تقدمها الشركة للمسافرين عبرها وهى صالون جوى مكشوف يحمل اسم "SkyLounge".

أعلنت "طيران الإمارات" عن أولى رحلاتها بالصالون الزجاجى المكشوف ستكون فى عام 2020، أي بعد عامين من الآن، من خلال طائرة "بوينج 777".

نشرت الشركة فى تغريدتها عدة صور تظهر الشكل المستقبلي للطائرة التى ستقدم تلك الخدمة المميزة، وهو الأمر الذى لاقى إعجاب العديد من رواد "تويتر" فور مشاهدة التغريدة.

وجاءت بعض التعليقات أنها كذبة أبريل مع بداية أولى الشهر، حيث كانت قد نشرت الشركة الإماراتية العام الماضى عن طائرات بـ 3 طوابق وحمامات سباحة فى نفس التاريخ.
شاهد .. "كذبة أبريل".. طيران الإمارات يكشف عن طائرة بـ"صالون زجاجى مكشوف"
شاهد .. "كذبة أبريل".. طيران الإمارات يكشف عن طائرة بـ"صالون زجاجى مكشوف"

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