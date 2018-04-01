تخصيص 4.5 فدان لإنشاء مصنع لتدوير القمامة في الحامول

أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، تخصيص 4.5 فدان؛ لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالحامول، بعد موافقة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن هذه خطوة مهمة لتدوير القمامة والمخلفات والارتقاء بمنظومة النظافة لمركز الحامول.



وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أعلن اليوم، خلال زيارته لكفر الشيخ، عن إنشاء مصانع جديدة بكفر الشيخ ودسوق ومطوبس والحامول وبيلا وقلين؛ لتدوير القمامة والمخلفات.

