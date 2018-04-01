ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تخصيص 4.5 فدان لإنشاء مصنع لتدوير القمامة في الحامول

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:32 م
اللواء السيد نصر
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، تخصيص 4.5 فدان؛ لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالحامول، بعد موافقة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن هذه خطوة مهمة لتدوير القمامة والمخلفات والارتقاء بمنظومة النظافة لمركز الحامول.

وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أعلن اليوم، خلال زيارته لكفر الشيخ، عن إنشاء مصانع جديدة بكفر الشيخ ودسوق ومطوبس والحامول وبيلا وقلين؛ لتدوير القمامة والمخلفات.

ترشيحاتنا

الفيصلي السعودي يكشف حقيقة عودة صالح جمعة للأهلي.. فيديو

الفنان أحمد خليل يكشف تفاصيل زواجه من فتاة ألمانية.. فيديو

شاهد .. لحظة سقوط شاب من أعلى قمة جبلية

أحمد حسن يكشف عن الموعد الحقيقي لعودة «أبو تريكة» للقاهرة

قصة ضابط أنقذ ثورة يوليو وأحبط خطة الملك للعودة إلى الحكم

شاهد.. لحظة تصادم حافلتي شركة نفط الكويت ووفاة 5 مصريين

أحمد حسن يعرض دفع تكاليف استكمال إنشاء "مسجد الزمالك"

محمد عبدالشافي: عودتي للزمالك خلال الفترة القادمة صعبة

المرور لـ«المواطنين»: «لو السايس ضايقك.. اتصل على هذا الرقم»

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

حسن شحاتة: «نفسي أرجع للمنتخب تاني.. والأهلي بلا منافس في الدوري».. فيديو

قناة سعودية تقيل مجلس إدارتها بعد تحقيقات في مشهد «وفاة والدة متسابق»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

فيديو

أول تعليق من شوبير على تولي «كوبر» تدريب منتخب الأرجنتين.. فيديو
اللجنة الأولمبية: قانون الرياضة الجديد يعطي للجمعية العمومية حق تحديد مصيرها.. فيديو
منة الصيرفي: أبحاثنا على الجينات الوراثية لاكتشاف علاج بأقل آثار جانبية.. فيديو
شاهد.. رد عمرو أديب على معارضي عودة أبو تريكة إلى مصر
شوبير يفجر مفاجأة.. «كوبر» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى مونديال روسيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟