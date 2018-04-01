«لندن» تتقدم على «نيويورك» في جرائم الطعن

تجاوزت معدلات عمليات القتل في لندن، نيويورك الأمريكية للمرة الأولى في التاريخ المعاصر، بحسب تقرير نشرته "الإندبندنت" البريطانية، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على مصرع الطالبة مريم 18 عاما على يد مجهولين.





وأشارت الصحيفة إلى أن شهر فبراير هو الشهر الأول الذي أصبحت فيه العاصمة البريطانية "موطن ارتكاب الجرائم" أكثر من مدينة نيويورك.





ولاتزال لندن بدرجة كبيرة هي البلد الأكثر أمانا، حيث وقعت فيها جرائم قتل نصف مدينة نيويورك العام الماضي.





وأضافت الصحيفة أن العاصمة البريطانية عانت من زيادة كبيرة في جرائم الطعن، حيث توفي بسببها 15 شخصا في فبراير، تسعة منهم في عمر الثلاثين أو أقل، وقُتل 14 شخصا في شركة بيج آبل.





وعانت لندن أيضا من 22 حالة طعن قاتلة وإطلاق نار في مارس، وهي أعلى من نيويورك التي بلغت نسبت تلك الجرائم فيها 21 حالة، بحسب تقرير "صنداي تايمز".





وتتساوى المدينتان، لندن ونيويورك، في عدد السكان حوالي 8.5 مليون نسمة، وبينما تنخفض معدلات القتل في نيويورك، بنسبة 87% منذ التسعينات، زادت في لندن بنسبة 40% وذلك في ثلاث سنوات فقط، ولا تشمل تلك الإحصائيات الوفيات الناجمة عن عمليات إرهابية.





ومنذ أسبوعين تقريبا توفيت الطالبة المصرية ذات ـ18 عامًا "مريم" في بريطانيا وذلك بعد هجوم وحشي من مجموعة من الفتيات خارج مركز فيكتوريا التجاري بوسط بريطانيا في فبراير الماضي، بقيت على إثره في المستشفى حتى فارقت الحياة.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مريم كانت تتسوق في نوتينجهام قبل أن تعتدي عليها مجموعة من الفتيات فيما بدا أنه هجوم غير مبرر.





وأوضحت ملك مصطفى شقيقة الضحية، أن أختها تعرضت للضرب قبل أن تهرب وتقفز للشاحنة لكنها تفاجئت بصعودهم ورائها وواصلوا الاعتداء عليها مرددين "لم ننته منك".





وألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاة تبلغ 17 عاما اشتبهت في قيامها بالاعتداء على مريم وإصابتها ولكن تم إطلاق سراحها بعد دفع كفالة الخروج، بينما اتهم عم الضحية اثنان من الفتيات المشتبه بهم أنهم قاموا بالاعتداء على مريم وأختها منذ 4 أشهر.





صحيفة "الاندبندنت" استعرضت أحداثا مماثلة، حيث حققت الشرطة في جريمة قتل يوم السبت بعد أن قُتلت امرأة 63 عاما، وهو الحادث رقم 30 لجريمة الطعن في لندن هذه السنة.





وتوفيت بعد ساعات من تعرض رجل في الثالثة والعشرين من عمره للطعن في عنقه جنوب شرق لندن مساء الخميس.





وحملت مفوضية شرطة العاصمة السوشيال ميديا مسؤولية تصاعد جرائم السكين جزئيا.



