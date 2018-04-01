شوبير يفجر مفاجأة.. «كوبر» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى مونديال روسيا.. فيديو

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة حول تولي هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة منتخب الأرجنتين.



وأكد شوبير ، عبر برنامجه مع شوبير المذاع علي قناة صدي البلد، أن بعض الصفحات الأرجنتينية أعلنت أن كوبر تولى مسئولية المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة الثقيلة من منتخب إسبانيا بسداسية.



وأكمل أن الاتحاد الأرجنتيني أطاح بالمدير الفني خورخي سامباولي عقب الخسارة من إسبانيا والتعاقد مع هيكتور كوبر لقيادة الأرجنتين في كأس العالم بروسيا 2018.

