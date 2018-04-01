اللجنة الأولمبية: قانون الرياضة الجديد يعطي للجمعية العمومية حق تحديد مصيرها.. فيديو

أكد ممدوح الششتاوى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، أن القانون الجديد للرياضة يعطي للجمعية العمومية في الأندية حق تحديد مصيرها ومصير رئيس مجلس ادارة ناديها.



وأضاف الششتاوي خلال حواره مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج "المدرج" المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، أن آخر تطورات أزمة نادي الزمالك، أنه تم إرسال خطاب للقلعة البيضاء بتشكيل لجنة مالية لاعتماد قرارات مجلس ادارة النادي.



وتابع: "ما يحدث في نادي الزمالك لا علاقة له باللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة، وخصوصا الجانب المالي الذي يتم التحقيق فيه حاليا، والتحقيقات تخص النيابة في الوقت الحالي.