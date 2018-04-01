جهاد جريشة: تم ترشيحي لكأس العالم منذ 3 سنوات.. وسجدت لله شكرا بعد وصول الإيميل

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي الذى تم اختياره في كأس العالم، إن الاتحاد الأفريقي رشحه منذ 3 سنوات للتحكيم فى المونديال، وخلال هذه الفترة كان تحت الميكروسكوب.



وأضاف جريشة خلال لقائه ببرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامي جمال عنايت ، أنه يتم تقييمه طوال تلك الفترة من ناحية التمركز، واللياقة البدنية، وطوال الوقت يتم متابعة كل مبارياته على كل المستويات، حيث قام بالتحكيم في البطولات العالمية مثل "نيوزيلاندا 2015" ، وأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وكأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية.



وأشار إلى أنه علم بخبر مشاركته في كأس العالم عن طريق "إيميل" من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وسجدت لله شكرًا بعدها، فهو كان بالنسبة لي بمثابة نتيجة الثانوية العامة ، وشرف كبير لي أن أمثل مصر في هذا العرس الكروي الكبير.



وأوضح أن تمركز الحكم في الملعب من أهم عوامل التقييم ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الحكام المساعدين لي ، وهما وليد أحمد علي من السودان وجمعة الشيخ المغربي ، وحكم الفيديو تياجو من البرتغال.



وأكد أن حكم الفيديو يتدخل في الأخطاء المؤثرة ، وهناك 4 حالات فقط يتدخل فيها الحكم الرابع ، والفيديو مساعد للحكم مثل المساعدين الآخرين، والقرار الأخير للحكم الأساسي.



وأوضح جريشة أنه لا يوجد تحكيم بدون أخطاء ، ولا يوجد حكم في العالم لا يخطئ، ولكن التقييم يكون لقرارات الحكم وفقًا لتحركاته في الملعب، فالجميع "يفهم" في التحكيم ، مشيرًا إلى أن الحكم الدولي جمال الغندور مثلي الأعلى ، وهو أول من قدمني للتحكيم المصري في عام 2005 .