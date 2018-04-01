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فن

منة شلبي عن تكريمها في مهرجان تطوان: «شكرا لبلدي الثاني»

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، توجه فيه التحية إلى مهرجان تطوان السينمائي الذي قام بتكريمها فى دورته الأخيرة.

وقالت منة شلبى: "شكرًا لبلدى التاني المغرب وأهله على استقبالهم الدافئ.. أسعدتوني وأخجلتوني بكرمكم. وشكرًا جدًا لإدارة مهرجان تطوان السينمائي على التكريم".

وأضافت منة: "تقديركم حقيقي بيشجعني أجتهد أكتر.. عايزة كمان أشكر كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم واتعلمت معاهم ومنهم وكل الناس اللي ورا الكاميرا.. مع بعض نقدر نخلي مكانة المهنة دي أعظم وأعظم".
منة شلبي عن تكريمها في مهرجان تطوان: «شكرا لبلدي الثاني»

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