منة شلبي عن تكريمها في مهرجان تطوان: «شكرا لبلدي الثاني»
الأحد 01/أبريل/2018 - 11:37 م
نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، توجه فيه التحية إلى مهرجان تطوان السينمائي الذي قام بتكريمها فى دورته الأخيرة.
وقالت منة شلبى: "شكرًا لبلدى التاني المغرب وأهله على استقبالهم الدافئ.. أسعدتوني وأخجلتوني بكرمكم. وشكرًا جدًا لإدارة مهرجان تطوان السينمائي على التكريم".
وأضافت منة: "تقديركم حقيقي بيشجعني أجتهد أكتر.. عايزة كمان أشكر كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم واتعلمت معاهم ومنهم وكل الناس اللي ورا الكاميرا.. مع بعض نقدر نخلي مكانة المهنة دي أعظم وأعظم".