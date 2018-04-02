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محافظات

انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:48 ص
انطلاق فعاليات ندوة
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي
يوسف رجب
شهدت جامعة جنوب الوادى اليوم أولى فعاليات الندوة 24 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تنظمها الجامعة خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل الجاري بمشاركة 16 جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنظيم هذه الندوة بشكل منتظم وتحقيق الاستفادة القصوى من العلماء المشاركين في التوعية بصحيح الدين والدعوة لنبذ الخلافات والعيش في سلام وألفة والاهتمام بمنظومة القيم التي يجب أن يتحلى بها الفرد داخل المجتمع ووجه التحية للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة على دعمها لأنشطة الندوة على مدار 24 عاما.

أوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية هذه الندوة في تصحيح المفاهيم الخاطئة والقيام بدور هام ومحوري في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال من خلال استضافة نخبة من علماء الجامعات المصرية الذين يقدمون العلم النافع للحضور من طلاب الجامعات المختلفة ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التي تدافع عن الوطن.

وتحدث الدكتور محمد العجرودى ممثل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، عن أهمية هذه الندوة في تقديم ألوان من الإعجاز تخبرنا بحقائق علمية حيث يعد الإعجاز العلمي رافد من روافد الدعوة إلى دين الله تعالى.

تضمنت فعاليات الافتتاح منح درع الندوة للدكتور عامر النجار الأستاذ بجامعة قناة السويس والدكتور محمد العجرودى ممثل هيئة الإعجاز العلمي.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود عارف منسق الندوة والدكتور على الدين عبد البديع القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي
انطلاق فعاليات ندوة الإعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي

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