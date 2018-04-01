"النيابة الإدارية" تكشف حقيقة احتياج الهيئة لموظفين

نفى المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، صحة ما تردد عن احتياج الهيئة لموظفين في مجالات مختلفة في الوقت الحالي.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منورة بأهلها" من تقديم مها بهنسي ومحمود الفقي المذاع عبر أثير راديو DRN، أن مروج الشائعة عدّل إعلانا قديما للهيئة عام 2015 باستخدام الجرافيكس ليبدو وكأنه حديث.



وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية أشار سمير إلى أنه تم إخطار الجهات المعنية بمكافحة الجريمة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتزامنا قمنا بإصدار بيان توضيحي لنفي الشائعة.



وشدد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية على ضرورة استقاء المعلومات من البيانات الصادرة رسميا عن هيئة النيابة الادارية فقط.

