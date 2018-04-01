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برلمان

برلماني: «ابن خلدون» يتلقى تمويلا أجنبيا بهدف تشويه سمعة مصر

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:51 م
البرلمان
البرلمان
أحمد أيمن
قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن تقرير مركز ابن خلدون بشأن انتخابات الرئاسة مشبوه ولا يعتد به، مؤكدا أن "ابن خلدون" وغيره من المراكز المماثلة تتلقى تمويلا أجنبيا بهدف تشويه سمعة مصر خارجيا.

وطالب حماد في تصريحات خاصة، بضرورة تطبيق القانون على مثل هذه المراكز المشبوهة، نظرا لما ترتكبه من تزوير ومخالفات لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أن الدولة لم تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية أمام أحد والذين خرجوا من المنافسة خرجوا لأسباب قانونية مخالفة لقواعد الترشح ومنهم من خرج باختياره ومحض إرادته.

وتساءل النائب: لماذا لم يتطرق مركز ابن خلدون إلى هذا الملف قبل الانتخابات الرئاسية؟ موضحا أن المركز أثار هذا الملف بعد نجاح الانتخابات الرئاسية ومشاركة الملايين من المصريين في عملية الاقتراح، الأمر الذي يؤكد نوايا المركز في تشويه العملية الديمقراطية داخل مصر.

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