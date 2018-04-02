عمرو الجوهري: الحكومة الحالية ليست صاحبة فكر استثماري .. فيديو

أكد عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد أن يعمل رئيس الجمهورية على إعادة تشكيل الحكومة عقب حلف اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى عملية إعادة تشكيل الحكومة قد تكون من خلال تغيير بعض الأشخاص أو من خلال أن تتقدم الحكومة باستقالتها ويكلفها الرئيس مرة أخرى.



وأضاف الجوهري، خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لابد ان تعمل الحكومة الجديدة على تقديم برنامجها لمجلس النواب حتى ولو أنه تم تكليف الحكومة الحالية مرة أخرى لابد أن تقدم برنامج لمجلس النواب، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمته الحكومة من 4 سنوات لابد أن تعرض الحكومة الجديدة نتائجه على مجلس النواب وبيان ما وصلت إليه الدولة حتى اليوم.



وأشار إلى أنه لابد ان تتضمن خطة الحكومة الجديدة زيادة الموارد بصورة كبيرة لسد النفقات التي تحتاجها الدولة، مشددا على أن الحكومة الحالية لم تكن صاحبة فكر استثماري لتدبير تلك الموارد.