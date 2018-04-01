إحباط تهريب بضائع غير خالصة الضرائب بمنفذ بورسعيد

نجح موظفو الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد أحمد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مباحث المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





كانت إخبارية مشتركة وردت من إدارة منفذ الرسوة الجمركي وإدارة التحريات بالمنفذ تفيد اعتزام م . ح سائق السيارة رقم ط ع ب 7967 تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عن طريق اقتحام منفذ الرسوة وعدم الوقوف للتفتيش بالسيارة قيادته.





و بالعرض على جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد أمر بتشكيل لجنة لمتابعة وصول السيارة للمنفذ وتتبعها حتى وصولها للدائرة الجمركية.





وعند وصول السيارة تم استيقافها في المكان المخصص للتفتيش فتبين وجود 213 دستة ملابس جديدة موديلات وأشكال وألوان ومقاسات متنوعة منشأ أجنبي بوزن إجمالي 361.5 كجم وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب مخبأة داخل كبوت وتابلوه السيارة وأبوابها وداخل صالون وشنطة السيارة.



