البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخها.. «مصارف المملكة»: نترقب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد

الحقل يحوي كميات كبيرة من النفط الصخري الخفيف

البحرين من أقل دول الخليج انتاجا للنفط

المملكة تعتمد على حقل تتقاسمه مع السعودية



أعلنت البحرين اكتشاف حقل نفطي هو "الأكبر في تاريخ البلاد"، منذ تدشين أول بئر نفطية في البلاد عام 1932، وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن "الحقل، الذي يقع قبالة الساحل الغربي، يحتوي كميات كبيرة من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز"، وتعد البحرين من أقل دول الخليج إنتاجا للنفط بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز في وارداتها المالية، وتعتمد على حقل أبو سعفة في غالبية نفطها وتتقاسم الحقل مع المملكة العربية السعودية.



وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن هذا الاكتشاف يأتي بعد توجيه من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين، وتابعت أنه فور صدور التوجيهات الملكية، باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، في وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية في الفترة الماضية، والاستعانة بالشركات العالمية في هذا المجال، وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.



وهنأت جمعية مصارف البحرين المملكة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البحرين، وأكدت الجمعية أنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني ككل معدلات نمو مرتفعة ليس نتيجة العوائد المرتقبة من عمليات استخراج وبيع النفط والغاز فقط وإنما نتيجة للتطورات الاقتصادية المرتقبة التي تجلبها معها مثل هذه الاكتشافات النفطية الكبرى.



وقال عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الأسواق المالية حول العالم تتفاعل بإيجابية عالية جدا مع الإعلان عن الاكتشاف النفطي، وأضاف «يمثل هذا الاكتشاف النفطي الجديد دافعا أساسيا لنا نرتكز عليه من الآن فصاعدا في تعزيز جهودنا الرامية إلى التعريف بمزايا مملكة البحرين كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية».



وأشار عدنان إلى أنه من المرتقب حدوث تحسن سريع في تصنيف البحرين الائتماني، لينتقل مبدئيا إلى BB+ بدلًا من BB- ، في سلسلة مراحل من المؤمل أن تصل في نهايتها إلى تحقيق درجات تصنيف ائتماني مرتفعة، خاصة وأن حجم الصادرات النفطية وأسعار النفط يؤثران بشكل كبير التصنيف الائتماني للدول، وقال إن جمعية مصارف البحرين كانت دائما جزءا فاعلا من الجهود الوطنية التي يقودها مصرف البحرين المركزي من أجل التواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وبيان حقيقة متانة ومرونة الاقتصاد البحريني ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة من أجل الحد من تنامي عجز الموازنة وحجم الدين العام، لافتا إلى أن الجمعية الآن ستعزز من فاعليتها في هذا الاتجاه.