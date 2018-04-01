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رياضة

أول تعليق من شوبير على تولي «كوبر» تدريب منتخب الأرجنتين.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:42 م
هيكتور كوبر المدير
هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى
حسن العمدة
علق الإعلامي أحمد شوبير على رحيل هيكتور كوبر عن المنتخب الوطني وتوليه مهمة منتخب الأرجنتين.

واستعجب شوبير، عبر برنامجه مع شوبير المذاع علي قناة صدي البلد ، " هل كوبر سيترك المنتخب الوطني في الفترة الحساسة ويضحي بما قدمه مع الفراعنة".

وأكمل هل كوبر على ثقة كاملة بمنتخب الأرجنتين الذي تأهل بصعوبة جدا لكأس العالم 2018.

وواصل هل اتحاد الكرة يعلم بتولي كوبر مهمة منتخب الأرجنتين ولم يخبر أحدا؟ ومن سيكون البديل لو تولى كوبر منتخب الأرجنتين.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته، هل رحيل كوبر سيرضي بعض العشاق من الجماهير المصرية؟

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