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كاطو: وقف «أوبر» و«كريم» أثر بالسلب على إقبال السائقين على العمل .. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال رامي كاطو، الرئيس التنفيذي لشركة «كريم» مصر، إن وقف أنشطة شركتي «أوبر» و«كريم» أثر بالسلب على إقبال السائقين على العمل معهم، مشيرا إلى أن القانون يحدد جهة مسؤولة عن النقل وطريقة المنظومة بالتنسيق مع شركات السيارات الخاصة.

وأضاف «كاطو» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي س مصر» أنهم يتواصلون مع الحكومة منذ عام لوضع قانون ينظم عملهم بشكل يليق بمصر، ودرسوا قوانين مشابهة في دول أخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كريم، أنهم لا ينافسون التاكسي الأبيض لانه يقدم خدمة أساسية بشريحة سعرية أقل، ولكن يقدمون خدمة مميزة بسعر أكبر، مشيرا إلى أن التطبيق الذي يعملون به منصة تعمل في جميع دول العالم ومن الصعب اقتصاره على مصر.

وأشار إلى أن يحصلون من السائق على نسبة ما بين 20و 25% من الأجرة ولن تزيد بعد تطبيق القانون، منوها إلى أنه يعمل معهم أكثر من ألف سيارة «تاكسي أبيض» بسائقيهم.

ونوة إلى أن تسجيل بيانات أكثر من 100 ألف سائق بالإضافة لبيانات السيارات هو أكثر ما يحتاج وقت في الفترة القادمة، منوها إلى أن طريقة تعامل قائد السيارة مع العميل هي أكثر الشكاوى التى يتلقوها.

وشدد على أن السائق سيتحمل ضريبة الدخل ولن يتم خصمها من نسبة 25% نصب الشركة من الرحلة، مضيفا أن يعمل معهم 15 ألف سيارة والشركة تسعى دائما لتقديم خدمة جيدة للعملاء دون اي مشاكل في جميع المحافظات.

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