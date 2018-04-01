الششتاوي: محمد صلاح دولة متحركة.. فيديو

أبدى ممدوح الششتاوى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، سعادته بما يقدمه النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر من إنجازات ونشر السعادة والأمل في قلوب المصريين والعالم بالكامل.





وأضاف "الششتاوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "المدرج" المذاع على فضائية دي إم سي سبورتس، أن محمد صلاح أصبح دولة متحركة، فإنه جعل الشعب الإنجليزي يحب المصريين وهذا إنجاز يحتذى به ودعم كبير للسياحة المصرية.



