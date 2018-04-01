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ثقافة

شاهد.. ورش عمل وتابلوهات إبداعية بمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:54 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
يعتبر مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور ملتقى عالمى يجمع على أرض مصر، نماذج من الموروثات الفنية للشعوب وضمن دورته السادسة أقيمت على مسرح أوبرا دمنهور عدة فعاليات هامة ومنها قيام الفنان اللبنانى جابى شيبا وفرقته بعقد ورشة عمل فنية لاقت اقبال كبير من شباب وأطفال محافظة البحيرة تناول خلالها التقنيات الحركية المستخدمة فى تجسيد أشكال من الرقصات الشعبية المحلية كما تناول بالشرح العادات والتقاليد التى تعكسها الرقصات، وحاز اعجاب الحضور نظرًا لما يتمتع به من مهارة ولياقة الى جانب معلوماته الغزيرة عن التراث فى لبنان.

كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية ورشة عمل فنية ظهر من خلالها ثراء العناصر والمفردات التى تشكلت منها الهوية المصرية رغم اختلاف الألون الفنية الشعبية فى مصر.

كما قدمت فرقة هونج الفيتنامية تابلوهات استعراضية خطفت انظار الحضور بالاداء الحركى المتناغم والملابس التقليدية ذات الالوان الزاهية وابرزت جوانب من ثقافتهم بمصاحبة عزف على عدد من اشهر الالات الشعبية المحلية كان ابرزها الة " دان ويت " وهى الة وترية تشبه المندلوين وتفاعل معها الحضور نظرا لصوتها الهادئ الذى لاقى الاستحسان.

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