«على كف عفريت» ضمن عروض أيام القاهرة السينمائية

كشف مصدر داخل مهرجان أيام القاهرة السينمائية أن فيلم "على كف عفريت" سوف يعرض ضمن فعاليات الدورة الثانية لأول مرة بالقاهرة.



الفيلم سبق عرضه فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، ويتناول قصة الفتاة مريم التي تدرس بالجامعة في تونس العاصمة وتذهب إلى حفل مع أصدقائها وتعجب بشاب تراه لأول مرة هناك، ولم يكادا يتعرفان ويخرجان معا من الفندق للسير على الشاطئ حتى يستوقفهما ثلاثة أفراد شرطة، يذهب أحدهما مع الشاب إلى ماكينة الصرافة بعد أن ابتزه ماليا بينما يتناوب الآخران اغتصاب الفتاة.



وعلى مدى 100 دقيقة يجسد الفيلم مأساة الفتاة التي تريد أن تشكو وتنتزع حقها ممن اغتصبوها، بينما الجهة التي يفترض أن تتلقى الشكوى وتحركها نحو القضاء هي ذاتها الخصم.



وتدور الأحداث جميعها في ليلة واحدة بين أقسام الشرطة والمستشفيات، ويعرض الفيلم بكل جرأة لممارسات مشينة من بعض رجال الشرطة ضد المواطنين كانت تمارس قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي واستمر بعضها بعد الثورة التونسية في 2011.



الفيلم هو أول بطولة للممثلة مريم الفرجاني التي لم تشارك من قبل سوى في فيلم قصير وبعض الأدوار الصغيرة بأفلام أخرى، وسبق عرضه ضمن برنامج "نظرة خاصة" بمهرجان كان السينمائي في دورته السبعين قبل أن يعرض في الدورة الرابعة عشر لمهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن برنامج "ليال عربية".

