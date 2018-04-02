وهب الله: نستهدف التأمين على مليون عامل كمرحلة أولى.. فيديو

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للتأمين على العمالة غير المنتظمة، قرر وزير القوى العاملة شراء شهادات أمان بقيمة 25 مليون جنيه للتأمين على العاملين.



وأضاف وهب الله، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه تم تشكيل لجنة وزارتي القوى العاملة، والتضامن، واتحاد الغرف التجارية، لبحث كيفية التأمين على مليون عامل كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه من المستهدف التوجه إلى كل المناطق التي يتواجد بها عمالة غير منتظمة للتأمين عليهم.



وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي يصل عددها 15 مليون عامل، يعتبر طفرة كبيرة غير مسبوقة، تعود بالنفع والمصلحة على الطبقة الفقيرة.