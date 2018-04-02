ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وهب الله: نستهدف التأمين على مليون عامل كمرحلة أولى.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:00 ص
محمد وهب الله
محمد وهب الله
عمرو ممدوح
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للتأمين على العمالة غير المنتظمة، قرر وزير القوى العاملة شراء شهادات أمان بقيمة 25 مليون جنيه للتأمين على العاملين.

وأضاف وهب الله، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه تم تشكيل لجنة وزارتي القوى العاملة، والتضامن، واتحاد الغرف التجارية، لبحث كيفية التأمين على مليون عامل كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه من المستهدف التوجه إلى كل المناطق التي يتواجد بها عمالة غير منتظمة للتأمين عليهم.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي يصل عددها 15 مليون عامل، يعتبر طفرة كبيرة غير مسبوقة، تعود بالنفع والمصلحة على الطبقة الفقيرة.

ترشيحاتنا

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدا .. ومفاجأة حول عبدالله السعيد

عبدالحفيظ والبدري يجتمعان بالخطيب في أبوظبي لحسم موقف السعيد

شاهد.. رسالة محمد النني للطفل عمر نجل الشهيد الشبراوي

وزير التعليم: تحرير كشوف بأسماء مقاطعي الانتخابات شائعة سخيفة

البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخها.. «مصارف المملكة»: نترقب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد

شاهد .. لحظة سقوط شاب من أعلى قمة جبلية

11 كلمة داوم عليها رسول الله في كل سجود

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

العسقلاني: إنشاء مصنع وطني يوفر 35% من احتياجات المستهلكين للأسمنت ..فيديو

اللجنة الأولمبية: قانون الرياضة الجديد يعطي للجمعية العمومية حق تحديد مصيرها.. فيديو

4 طرق للتخلص من آلام تسوس الأسنان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

فيديو

شاهد .. شوبير ينشر فضيحة فى مكالمة مسربة عن فرق المراكز
بسام راضي: وزيرة السياحة عرضت على الرئيس خطة طموحة للنهوض بالقطاع .. فيديو
شادى الصفتى: إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية.. فيديو
عندك ضيوف مهمين إليك طرق لتحضير مقبلات متنوعة للشيف الشربيني
وهب الله: نستهدف التأمين على مليون عامل كمرحلة أولى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟