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برلمان

عضو «دعم مصر»: المرحلة الحالية تحتاج وزراء تكنوقراط

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:59 ص
النائب عادل عامر
النائب عادل عامر
أحمد أيمن
قال النائب عادل عامر، عضو ائتلاف دعم مصر، إن ملف التغيير الوزاري لا يزال قيد المناقشة من قبل الائتلاف، ولم يتم حسمه بعد، فهناك عدد من الأسماء المطروحة من داخل الائتلاف وخارجه لتولي بعض الحقائب الوزارية لكن لم يتم الاستقرار عليها، ومن المقرر أن يحسم الائتلاف هذا الملف اليوم، الاثنين، عقب الجلسة العامة.

وأوضح عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الحالية بحاجة إلى وزراء تكنوقراط لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومعالجة التحديات الحالية المتمثلة في انخفاض القوى الشرائية للجنيه أمام الدولار والتضخم وعجز الموازنة وغيرها من الأمور المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وشدد عضو ائتلاف دعم مصر، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بإنجاز التشريعات الاقتصادية التي تهم محدود الدخل كقانون حماية المستهلك، فضلا عن الاهتمام بملف المعاشات وزيادة الأجور والتوسع في فكرة الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي.

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