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إحباط تهريب 550 قطعة ملابس أطفال غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ بورسعيد

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:50 ص
احباط تهريب 550
احباط تهريب 550 قطعة ملابس اطفال غير خالصة الرسوم الجمركية
كتب محمد الغزاوى
نجح موظفو الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مباحث المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة غير الخالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت إخبارية وردت من المقدم محمد عدس رئيس قسم التحريات لإدارة منفذ الرسوة الجمركي تفيد اعتزام أحد سائقي أتوبيس الرحلات تهريب بضائع غير خالصة الرسوم من المنفذ.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط 418 بنطلون أطفال برمودا و 140 فستان أطفال والجميع موديلات وأشكال وألوان ومقاسات متنوعة جديدة منشأ الصين بوزن إجمالي 90 كجم وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب مع سائق السيارة رقم 617 رحلات بورسعيد مخبأة داخل تكييف وهوايات السيارة وداخل فراغ سقف السيارة.

وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 20 ألفا و880 جنيها، وبلغت الرسوم المستحقة 12 ألفا و445 جنيها. 

وبالعرض على جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركي أرقام 182261 و61605 و199680 لسنة 2018.

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