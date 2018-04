يحيى أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة "Dangerflow" حفلا غنائيا فى مصر فى الفترة من 10 إلى 20 أبريل المقبل من خلال حفل "الحكواتية" لعام 2018.



ومن المعروف أن الفرقة تقدم أغاني من نوعية الهيب هوب والراب، ومن أشهر أغانيهم "Win Lose or Die" و"Fall Before You Fly" و"Runaway from the City" و"She Got It In For Me" و" A Star Is Born" و"Supernatural High" وغيرها.