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يهود يتظاهرون في تل أبيب تضامنا مع غزة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:03 ص
يهود يتظاهرون في
يهود يتظاهرون في تل أبيب تضامنا مع غزة
أ ش أ
تظاهر نحو 250 شخصا في تل أبيب، اليوم /الأحد/، تضامنا مع قطاع غزة بعد الاشتباكات الدامية التي أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المظاهرة التي خرجت تحت شعار "اخلق أمل وأوقف الحرب القادمة"، شهدت هتافات "لا للاحتلال" و"في غزة وسديروت، البنات الصغار يردن البقاء على قيد الحياة".

وقال محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي مايكل سفارد من داخل المظاهرة للصحيفة، إن "غزة عاشت تحت الحصار والاحتلال خلال العقد الماضي.. سكان غزة يعانون من أزمة إنسانية هائلة والآن عندما يحاولون الاحتجاج يواجهوا بالقوة الوحشية التي قتلت 16 منهم وجرحت وشوهت آخرين".

وذكرت الصحيفة أن مظاهرة مضادة صغيرة جرت على الجانب الآخر من الشارع، لافتة إلى أن عرب إسرائيل أقاموا مظاهرة في يافا تضامنا مع غزة في الوقت نفسه.

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