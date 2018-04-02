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أخبار العالم

مقتل وإصابة 8 جنود أوغنديين خلال الهجوم على قاعدة "اميصوم" بالصومال

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:02 ص
القوات الأوغندية
القوات الأوغندية
أ ش أ
أكد البريجيدير ريتشارد كيرماير المتحدث باسم القوات الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "اميصوم"، مصرع 4 جنود أوغنديين وجرح أربعة آخرين خلال الهجوم الذي نفذته عناصر من حركة "الشباب" المتمردة في وقت سابق اليوم على قاعدة عسكرية تابعة لـ"اميصوم" جنوب الصومال.

وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن 22 عنصرا على الأقل من "الشباب" لقوا مصرعهم خلال هذا الهجوم، فيما تمكن آخرون من الفرار.

على صعيد متصل، كشف أحمد حسن الجنرال بالجيش الصومالي أن قرابة 100 شخص على الأقل من عناصر الشباب شاركوا في الهجوم على قاعدة "اميصوم" التي تتمركز بها قوات أوغندية حيث نفذوا الهجوم باستخدام الأسلحة الألية والمدافع، مشيرا إلى أن المتمردين بدأوا الهجوم بتفجير سيارتين عند مدخل القاعدة.

وكان عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم "الشباب" قد اعترف بمصرع 14 من عناصر الحركة خلال هذا الهجوم.

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