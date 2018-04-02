موكجويتسي ماسيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبوتسوانا

أدى موكجويتسي ماسيسي ، أمس الأحد ، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسا جديدا لبوتسوانا.



وذكر راديو (صوت أمريكا) ، في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ، أن رئيس بوتسوانا أعلن ، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة في حشد من المواطنين أمام مبنى البرلمان ، أن الحد من البطالة ، خاصة بين الشباب ، وتنويع مصادر الاقتصاد في بوتسوانا يتصدر قائمة أولوياته.



يشار إلى أن معدل البطالة في بوتسوانا يصل إلى نحو 20 في المائة بين سكان تلك الدولة ذات الحدود المغلقة والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة.



كان موكجويتسي ماسيسي يشغل منصب نائب الرئيس السابق ايان خاما ، والذي تنازل مؤخرا عن السلطة بعد 10 أعوام قضاها في الحكم ، ليصبح موكجويتسي ماسيسي خامس رئيس لبوتسوانا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

