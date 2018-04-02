مليون و350 ألف إيرادات فيلم "على بابا" فى 4 أيام

حقق فيلم "على بابا" الذى يشارك فى بطولته الفنان كريم فهمى وآيتن عامر، حتى الآن، إيرادات وصلت إلى مليون و350 ألف جنيه، بعد 4 أيام من طرحه، وربما تدفعه هذه الإيرادات لتصدر أفلام موسم شم النسيم.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخص انتهازي يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة على حساب الآخرين، ويشارك فى بطولته بجانب كريم فهمى، أيتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وصبرى فواز ودارين حداد ومنى ممدوح، ويعد العمل التعاون الثانى بين كريم والمنتج أحمد السبكي بعد فيلم "حسن وبقلظ".

